В Хабаровском крае разрабатывают умную систему для борьбы с лесными пожарами

— На сегодняшний день как таковых проблем с обнаружением пожара нет. Спутники чаще всего верно определяют возгорание за час. Проблемы начинаются при отправке групп реагирования на заданное место — процедура может занимать от нескольких часов до нескольких дней. Дело в том, что в регионе не хватает ресурсов: пожарных, малой авиации. Наша же задача заключается именно в том, чтобы локализовать пожар до того, как он займет несколько квадратных километров, за 30−60 минут после обнаружения возгорания. Ведь через сутки огонь может захватить десятки и сотни гектаров, а если это особо охраняемая территория, парк или заповедник? Реагировать нужно моментально, не дожидаясь, пока кто-то приедет. В этом плане беспилотные аппараты должны занять свою нишу, — поделился Александр Абузов.