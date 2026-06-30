В Хабаровском крае разрабатывают умную систему для борьбы с лесными пожарами

Хабаровский край регулярно входит в пятёрку самых пожароопасных регионов России. Это связано с его высокой лесистостью — светлохвойная тайга занимает более 66% территории субъекта. С конца марта по июнь 2026 года у нас зафиксировано свыше 200 возгораний — несмотря на то, что с прошлого года количество лесных пожаров удалось сократить втрое, статистика всё равно тревожная.
— Объективно мы с вами понимаем, что норматив надо не просто придерживать, а превышать. И контрольные точки надо тушить быстро в первые сутки, пока они не разгорелись в большие пожары. Именно в этом в первую очередь залог успеха, — поставил задачу губернатор Дмитрий Демешин.
На минувшей неделе глава краевого правительства при обсуждении проблемы поручил в кратчайшие сроки провести испытания новых беспилотных авиасистем с целью повышения эффективности разведки при пожарах. Над решением данной задачи как раз работают студенты ТОГУ под управлением директора политехнического института Александра Абузова.
Совместными усилиями они разрабатывают интеллектуальную автоматизированную систему (ИАС) по мониторингу, прогнозированию и оперативному реагированию на лесные пожары.
Анатомия огня.
Создаваемый в Хабаровске комплекс по обнаружению и тушению пожаров будет состоять из сети различных датчиков и мониторинговых аппаратов, расположенных в наиболее критических местах. На земле установят индикаторы влажности, температуры, дыма и ветра, а также температурные датчики почвы. Последние, к слову, используют для определения не менее опасных подземных торфяных пожаров.
— Наземные датчики считывают общее состояние окружающей среды: какие сейчас ветер и влажность, есть ли дым, засохла ли трава. При изменении показателей нейросетевые технологии составляют прогноз о том, насколько может быть опасна нынешняя ситуация и требует ли она более частого мониторинга. Аналогичный механизм имеют и подземные датчики с термопарой, — рассказал Александр Абузов.
Оценку ситуации дают и специализированные БПЛА самолетного типа. Их деятельность может вестись как по сигналу тревоги от наземных датчиков, так и независимо от них, если речь идет о пожароопасном сезоне. В последнем случае дрон ежедневно следит за местностью.
— Вся линейка мониторинговых беспилотников будет оснащена спектральной камерой и тепловизором. Кроме того, на аппаратах планируется установить датчики дыма и газа — они позволят не только фиксировать возгорание, но и определять его источник, — объясняет директор политехнического института ТОГУ.
Собранная датчиками и дронами информация поступает на общий хаб, а далее по сети отправляется в центральный пункт управления БПЛА и прогнозирования. Оператор от нейросети получает уже готовый анализ пожарной обстановки с фото местности и метеопрогнозом. За специалистом остается только одна задача — передать координаты точки, где случилось возгорание, в ближайший пункт базирования дронов.
— Чтобы гексакоптеры могли долететь до любого места происшествия, их расположат в определенной логической цепочке. В Хабаровском крае 40 лесничеств, предположительно столько же будет и автономных наземных пунктов зарядки БПЛА. По 3−5 дронов на каждой стоянке. При этом присутствие человека на таких точках необходимо: это должны быть охраняемые кордоны и базы, — добавил руководитель проекта.
Получив команду на взлет и пожаротушение, дрон отправляется к очагу и сканирует местность. После захвата нужной территории он сбрасывает специальный порошковый заряд — один или несколько. К слову, за один вылет аппарат может взять с собой 4 емкости огнетушащего вещества, по 10 килограммов каждый. При этом минимальное расстояние, которое должен преодолевать гексакоптер от базы до места возгорания, составляет 50 км — при скорости 100 км в час.
— Оператор может подключаться к камере дрона в любой момент для корректировки действий БПЛА. Конечно, вариант с несколькими гексакоптерами сложнее. С учетом того, что мы планируем выпускать сотни дронов, система в будущем должна быть полностью автоматизированной, — отмечает Александр Абузов.
Кстати, тот же каркас беспилотника можно применить и в другой деятельности — достаточно сменить модуль. Вне пожароопасного сезона дроны намерены использовать в борьбе с биотическими угрозами. Сельхозугодья в летнее время зачастую страдают не только от пожаров, но и от насекомых и прочих вредителей. Кроме того, аппарат будет полезен в строительной, горнодобывающей отраслях. В частности, для создания 3D-модели или картографирования местности. Остаётся главное — связь.
Сердце системы.
Без чёткой и быстрой связи информация от датчиков опоздает в центральный пункт, не вовремя на тушение вылетят дроны. Поэтому передачу данных выстраивают через спутники и систему ретрансляторов. К последним относят мобильную надувную мачту с солнечными панелями и легкую мачту на стволе дерева. Вместе с этим на территориях баз расположат аэростаты с телекоммуникационными системами и БПЛА-ретрансляторы.
— Привязные аэростаты способны подниматься на высоту до километра и оставаться в воздухе от нескольких дней до нескольких недель. Привязные же БПЛА-ретрансляторы — только до часа, их питание подается по кабелю от генератора. Подобное гибридное решение гарантирует передачу видео и телеметрии в реальном времени даже из самых отдаленных очагов, — говорит Александр Абузов.
Перспективная разработка может стать хоть и не единственным, но точно незаменимым спасательным элементом в Хабаровском крае. Говоря об основных препятствиях пожаротушения в регионе, руководитель проекта отметил, что с этапом обнаружения возгорания справляются и нынешние системы, — настоящая проблема куда глубже.
— На сегодняшний день как таковых проблем с обнаружением пожара нет. Спутники чаще всего верно определяют возгорание за час. Проблемы начинаются при отправке групп реагирования на заданное место — процедура может занимать от нескольких часов до нескольких дней. Дело в том, что в регионе не хватает ресурсов: пожарных, малой авиации. Наша же задача заключается именно в том, чтобы локализовать пожар до того, как он займет несколько квадратных километров, за 30−60 минут после обнаружения возгорания. Ведь через сутки огонь может захватить десятки и сотни гектаров, а если это особо охраняемая территория, парк или заповедник? Реагировать нужно моментально, не дожидаясь, пока кто-то приедет. В этом плане беспилотные аппараты должны занять свою нишу, — поделился Александр Абузов.
Проект, начатый летом 2025 года, приближается к стадии полевых испытаний. Проверку работоспособности в первую очередь связи проведут осенью этого года. Тестирование взаимодействия всех узлов системы запланировано в два этапа: сначала в локальных условиях, а после в реальных таежных — на территории национального парка «Бикин». Соответствующее соглашение уже подписано.
В перспективе ИАС по мониторингу, прогнозированию и реагированию на лесные пожары поможет не только снизить нагрузку на службы Хабаровского края, но и обеспечить эффективное управление природными ресурсами.