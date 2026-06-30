Во Владивостоке обновят улицы Невельского и Черняховского

Так, на улице Черняховского специалисты увеличат количество полос на проезжей части с двух до трех. Две полосы будут организованы в направлении перекрестка с улицей Ладыгина, одна — в сторону улицы Невельского. Для общественного транспорта на остановках «Улица Черняховского» и «63-й микрорайон» оборудуют заездные карманы. Кроме того, там появятся два парковочных кармана.