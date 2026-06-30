Во Владивостоке обновят улицы Невельского и Черняховского

Ремонт улиц Невельского и Черняховского проведут во Владивостоке при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Так, на улице Черняховского специалисты увеличат количество полос на проезжей части с двух до трех. Две полосы будут организованы в направлении перекрестка с улицей Ладыгина, одна — в сторону улицы Невельского. Для общественного транспорта на остановках «Улица Черняховского» и «63-й микрорайон» оборудуют заездные карманы. Кроме того, там появятся два парковочных кармана.
Особое внимание уделят безопасности пешеходов. В районе пересечения с улицей Невельского обустроят два новых пешеходных перехода, совмещенных с искусственными дорожными неровностями. Еще два существующих перехода модернизируют по аналогичному принципу. На переходе возле остановки «Улица Черняховского» установят светофоры типа Т7, которые дополнительно привлекают внимание водителей. По обеим сторонам улицы также появится непрерывный пешеходный маршрут с новыми тротуарами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.