Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский аэропорт снял ограничения на прием и выпуск самолетов

Пассажиров просят следить за статусом рейсов.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова.

Напомним, что запрет на рейсы действовал почти с 4 часов ночи. Мера, принятая для обеспечения безопасности, продлилась до десяти утра.

«Просим следить за статусом вашего вылета по громкой связи аэропорта, а также на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний», — сообщили представители авиаузла.

Ранее мы писали, что в регионе отменили режим опасности по БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше