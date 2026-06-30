Нижегородский аэропорт снял ограничения на прием и выпуск самолетов

В нижегородском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
Напомним, что запрет на рейсы действовал почти с 4 часов ночи. Мера, принятая для обеспечения безопасности, продлилась до десяти утра.
«Просим следить за статусом вашего вылета по громкой связи аэропорта, а также на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний», — сообщили представители авиаузла.
Ранее мы писали, что в регионе отменили режим опасности по БПЛА.
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