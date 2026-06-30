СМИ: в ЕС обсуждают полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

В Евросоюзе обсуждается возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом со ссылкой на европейский источник сообщают «Известия».
По данным собеседника издания, соответствующие предложения рассматриваются в координации со странами — членами ЕС.
Ранее с инициативой полностью запретить въезд российским туристам выступила фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте.
Евродепутат от Люксембург Фернан Картхайзер заявил «Известиям», что обсуждаемые ограничения, по его мнению, направлены на дестабилизацию российского общества в преддверии выборов в Госдуму. По его словам, подобные меры затронут прежде всего обычных граждан, а не представителей власти, отвечающих за официальную политику России.
Картхайзер также считает, что возможный запрет может нанести ущерб экономикам западноевропейских стран, при этом не достигнув заявленных целей.
Кроме того, ранее стало известно, что Венгрия приостановила прием документов на визы в Казани, Самаре и Уфе.