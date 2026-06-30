СМИ: в ЕС обсуждают полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Евродепутат от Люксембург Фернан Картхайзер заявил «Известиям», что обсуждаемые ограничения, по его мнению, направлены на дестабилизацию российского общества в преддверии выборов в Госдуму. По его словам, подобные меры затронут прежде всего обычных граждан, а не представителей власти, отвечающих за официальную политику России.