Из Ростовской области направили 20,8 тонны мяса птицы в Саудовскую Аравию

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с 22 по 26 июня 2026 года в местах таможенного оформления Ростовской области досмотрело и оформило 20,8 т мяса птицы для отправки на экспорт в Саудовскую Аравию.