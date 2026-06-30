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В красноярской Березовке отреставрировали памятную плиту

В посёлке Берёзовка завершена реставрация стелы, установленной на месте основания Введенского мужского монастыря. С основанием этой обители связывают начало истории.

В посёлке Берёзовка завершена реставрация стелы, установленной на месте основания Введенского мужского монастыря. С основанием этой обители связывают начало истории поселения, которому почти четыреста лет. Со временем памятная плита потеряла свой вид, а надписи на ней стали нечитаемыми. Совместными усилиям духовенства и прихожан Берёзовского прихода Введения во храм Пресвятой Богородицы монумент был восстановлен. Историческими сведениями поделились в пресс-службе Красноярской Епархии: в 1639 году монахи из Енисейска основали в устье речки Берёзовки богадельню для больных казаков Красноярского острога. А в 1678 году, когда в монастыре построили церковь, Берёзовка получила статус села.