Гигантский гриб дождевик вырос у волгоградского вуза — можно ли его есть

Биолог Иван Пристрем поделился — на днях он прямо в Волгограде встретил гигантский гриб. По словам выпускника ВолГУ, аромат от находки шёл такой, что хотелось съесть её прямо на месте — вместе с поселившимися в ней личинками и жуками.
Горожанин рассказывает: невероятных размеров гриб он обнаружил в Григоровой балке, неподалёку от стен родного университета.
«В молодом возрасте дождевик съедобен, но конкретно этот оказался слишком старым: мякоть изнутри пожелтела и стала непригодна в пищу», — сожалеет биолог. Его подписчики в соцсети позавидовали: супер-находка, они и сами давно мечтают о такой.
Гриб дождевик относится к семейству шампиньоновых и съедобен, пока молод. Из него можно приготовить множество блюд, но знатоки советуют: нарезать его нужно поперёк волокон, иначе он может развалиться при жарке, а варить меньше 10 минут, чтобы мякоть не стала рыхлой. В старинных книгах упоминается, что предки применяли гриб как кровоостанавливающее, прикладывая к ранам.
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