Гигантский гриб дождевик вырос у волгоградского вуза — можно ли его есть

Гриб дождевик относится к семейству шампиньоновых и съедобен, пока молод. Из него можно приготовить множество блюд, но знатоки советуют: нарезать его нужно поперёк волокон, иначе он может развалиться при жарке, а варить меньше 10 минут, чтобы мякоть не стала рыхлой. В старинных книгах упоминается, что предки применяли гриб как кровоостанавливающее, прикладывая к ранам.