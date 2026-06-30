Метеорологи предупредили о жаркой погоде в большинстве регионов России

Уже с этого вторника и по пятницу включительно в Центральной России, Поволжье и на Юге установится жаркая погода. В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура вырастет до 28−30 °C. А в самых южных мегаполисах — Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре — до 32−34 °C. Дополнительное усиление жарких погодных условий в мегаполисах даст эффект городского острова тепла (Эффект городского острова тепла — это явление, при котором в городских районах температура воздуха значительно выше, чем в окружающей загородной местности). Поэтому фактические температуры в отдельных районах городов могут оказаться даже выше прогнозируемого.