В Нижегородской области более 12,7 тыс. выпускников сдали ЕГЭ: итоги

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX поделился итогами сдачи Единого государственного экзамена в регионе. Как отметил глава региона, более 12,7 тысячи выпускников 11-х классов празднуют окончание школы.
Результаты экзаменов показали высокий уровень подготовки нижегородских школьников: 1 выпускник набрал рекордные 300 баллов по трём предметам, 23 школьника сдали ЕГЭ по двум предметам на высший балл, а 167 человек получили 100 баллов по одному из предметов.
Губернатор подчеркнул, что вчерашние школьники в первую очередь благодарят за успех своих учителей. «Наши учителя дают гораздо больше, чем знания по предмету. Они учат человечности, не бояться ошибок. Быть сильными и честными», — отметил Глеб Никитин.
Глава региона подчеркнул, что поддержка и вера наставников помогли ребятам не только сдать экзамены, но и понять свои жизненные цели.
Губернатор также напомнил, что система образования в области активно развивается благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети»: строятся и ремонтируются школы, оснащаются классы современным оборудованием. Однако главная заслуга в успехах учеников, по его словам, всегда принадлежит именно педагогам, которые становятся для ребят наставниками на всю жизнь.
«Дорогие выпускники, верьте в себя, ищите знания, спрашивайте совета у наставников и никогда не позволяйте сомнениям помешать исполнению вашей мечты! В добрый путь!» — напутствовал выпускников губернатор Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что 846 выпускников Нижнего Новгорода окончили школу с отличием.