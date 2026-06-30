В Нижегородской области более 12,7 тыс. выпускников сдали ЕГЭ: итоги

Губернатор также напомнил, что система образования в области активно развивается благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети»: строятся и ремонтируются школы, оснащаются классы современным оборудованием. Однако главная заслуга в успехах учеников, по его словам, всегда принадлежит именно педагогам, которые становятся для ребят наставниками на всю жизнь.