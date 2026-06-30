Половина нижегородцев страдает из-за соседей

Почти половина жителей Нижнего Новгорода за последний год регулярно или периодически испытывали дискомфорт из-за поведения своих соседей. Об этом сообщили специалисты крупного сервиса по продаже товаров и услуг в ходе тематического опроса. При этом у 20% опрошенных горожан на этой почве порой вспыхивают открытые конфликты.
Чаще всего нижегородцев раздражают громкие крики и ссоры за стеной (48%), шумные ремонтные работы (45%) и резкие неприятные запахи еды или табачного дыма (45%). Еще 39% респондентов страдают от чужой музыки и грохочущего телевизора. Пик соседской активности обычно приходится на вечернее время или глубокую ночь. Примечательно, что 49% терпят неудобства молча, 39% пытаются договориться лично, а 17% используют старый метод — стучат по стенам и батареям.
Самой компромиссной группой оказались люди старшего поколения, которые легче находят общий язык с окружением. В то же время молодые нижегородцы (зумеры) чаще остальных игнорируют соседей или вступают с ними в споры. Чтобы защититься от шума, молодежь скупает беруши, наушники с шумоподавлением и специальные настенные панели, тратя на звукоизоляцию в среднем около 6 000 рублей.
Ранее сообщалось, что спрос на лекарства от давления снизился среди нижегородцев.