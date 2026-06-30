Половина нижегородцев страдает из-за соседей

Самой компромиссной группой оказались люди старшего поколения, которые легче находят общий язык с окружением. В то же время молодые нижегородцы (зумеры) чаще остальных игнорируют соседей или вступают с ними в споры. Чтобы защититься от шума, молодежь скупает беруши, наушники с шумоподавлением и специальные настенные панели, тратя на звукоизоляцию в среднем около 6 000 рублей.