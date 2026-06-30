В Гусеве дедушка бросил нож в 13-летнюю внучку, ему грозит срок

Инцидент произошёл во время бытового конфликта между дедушкой и 13-летней девочкой. Пенсионер, угрожая расправой, бросил в её сторону нож. Подросток успела отскочить и не пострадала. Мужчина попытался скрыться, но его нашли в одном из посёлков Гусевского района и доставили в отдел.