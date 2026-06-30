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В Гусеве дедушка бросил нож в 13-летнюю внучку, ему грозит срок

Участковые полиции в Гусеве задержали 62-летнего местного жителя по подозрению в угрозе убийством собственной внучке. В полицию обратилась мать пострадавшей. Инцидент произошёл во время бытового конфликта между дедушкой и 13-летней девочкой. Пенсионер, угрожая расправой, бросил в её сторону нож. Подросток успела отскочить и не пострадала. Мужчина попытался скрыться, но его…

Участковые полиции в Гусеве задержали 62-летнего местного жителя по подозрению в угрозе убийством собственной внучке. В полицию обратилась мать пострадавшей.

Инцидент произошёл во время бытового конфликта между дедушкой и 13-летней девочкой. Пенсионер, угрожая расправой, бросил в её сторону нож. Подросток успела отскочить и не пострадала. Мужчина попытался скрыться, но его нашли в одном из посёлков Гусевского района и доставили в отдел.

Против дедушки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Калининградской области.