Мирра Андреева вышла во второй круг турнира Уимблдона

Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Польши Магду Линетт.
Встреча прошла на травяных кортах Лондона и завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 43 минуты.
В первом сете Андреева сумела удержать преимущество в концовке и выиграла 7:5. Во второй партии Линетт навязала борьбу, однако красноярская теннисистка снова взяла инициативу и завершила матч победой.
За выход в третий круг Андреева сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. В 2024 году она выигрывала Уимблдон. Сейчас Мирра Андреева занимает пятое место в рейтинге WTA. В этом сезоне она впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема.