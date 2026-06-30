Мирра Андреева вышла во второй круг турнира Уимблдона

За выход в третий круг Андреева сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. В 2024 году она выигрывала Уимблдон. Сейчас Мирра Андреева занимает пятое место в рейтинге WTA. В этом сезоне она впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема.