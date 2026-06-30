Красноярский центр охраны материнства и детства получил новое оборудование

Новое высокотехнологичное оборудование поступило в Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, что отвечает задачам нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Так, в эндоскопическом кабинете появились видеопроцессор, ирригационная помпа и гастроскоп. Техника позволит улучшить качество диагностики и сделает исследования более комфортными для маленьких пациентов, сократит время процедур.
В сурдологический центр диагностики слуха приобрели систему отоакустической эмиссии, которую используют в том числе для скрининга слуха у новорожденных и для диагностики слуховых нарушений. Отделение функциональной диагностики пополнилось системой электроэнцефалографического мониторинга.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.