Власти не смогли сказать, когда откроется ж/д платформа на улице Елизаветинской

В правительстве области не смогли сказать, когда откроется новая пассажирская ж/д платформа на улице Елизаветинской в Калининграде. Об этом говорится в ответе мининфраструктуры Калининградской области на вопрос, заданный во время прямой линии с губернатором Алексеем Беспрозванных.