Власти не смогли сказать, когда откроется ж/д платформа на улице Елизаветинской

В правительстве области не смогли сказать, когда откроется новая пассажирская ж/д платформа на улице Елизаветинской в Калининграде. Об этом говорится в ответе мининфраструктуры Калининградской области на вопрос, заданный во время прямой линии с губернатором Алексеем Беспрозванных.
«Уточнили у железнодорожников, они активно работают, чтобы запустить этот остановочный пункт. Пока не можем назвать точные сроки, но обязательно сообщим об этом в соцсетях и СМИ», — говорится в ответе.
Работы по строительству остановочной платформы завершены. Ранее сообщалось, что открытие намечено на первый квартал 2026 года.
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