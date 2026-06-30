13 тысяч родителей получили за июнь новую семейную выплату в Нижнем Новгороде

Ежегодная семейная выплата — это новый способ социальной поддержки семей. Ее может получить каждый родитель, опекун или усыновитель, кто воспитывает двоих или более детей до 18 и до 23 лет. При условии, что ребёнок находится на очной форме обучения, а родитель работает с официальным трудоустройством.