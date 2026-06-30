Многодетная мать из Волгограда отсудила у соцфонда недоплаченные пособия

Женщина пришла в отделение фонда в феврале 2026 года и подала заявление на пособие. По закону ей полагалась выплата в размере 100% прожиточного минимума на каждого ребенка — это 15 799 рублей. Но чиновники посчитали иначе и назначили только 75% — 11 849 рублей на каждого.