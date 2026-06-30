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Компания из Новосибирской области ускорит отделку домов

Процесс оптимизируют при поддержке экспертов регионального центра компетенций.

Источник: Национальные проекты России

Компания «РОСТ» из Новосибирской области присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).

Предприятие занимается черновой и чистовой отделкой помещений, реконструкцией объектов и монтажом инженерных сетей, снабжением строительными материалами. При поддержке экспертов РЦК сотрудники компании оптимизируют процесс чистовой отделки.

«В проекте мы внимательно рассмотрим процесс взаимодействия между подразделениями, а именно между офисом и сотрудниками, которые ведут работы непосредственно на объекте. Поработаем с планированием задач, с отслеживанием их выполнения, определим, какие этапы процесса можно автоматизировать. Рассмотрим возможность интеграции цифровых решений, которые ускорят работу», — отметил руководитель проектов РЦК Максим Бурделев.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.