Компания из Новосибирской области ускорит отделку домов

Компания «РОСТ» из Новосибирской области присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).
Предприятие занимается черновой и чистовой отделкой помещений, реконструкцией объектов и монтажом инженерных сетей, снабжением строительными материалами. При поддержке экспертов РЦК сотрудники компании оптимизируют процесс чистовой отделки.
«В проекте мы внимательно рассмотрим процесс взаимодействия между подразделениями, а именно между офисом и сотрудниками, которые ведут работы непосредственно на объекте. Поработаем с планированием задач, с отслеживанием их выполнения, определим, какие этапы процесса можно автоматизировать. Рассмотрим возможность интеграции цифровых решений, которые ускорят работу», — отметил руководитель проектов РЦК Максим Бурделев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.