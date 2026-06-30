Компания из Новосибирской области ускорит отделку домов

«В проекте мы внимательно рассмотрим процесс взаимодействия между подразделениями, а именно между офисом и сотрудниками, которые ведут работы непосредственно на объекте. Поработаем с планированием задач, с отслеживанием их выполнения, определим, какие этапы процесса можно автоматизировать. Рассмотрим возможность интеграции цифровых решений, которые ускорят работу», — отметил руководитель проектов РЦК Максим Бурделев.