Прикамские трубопроводчики благоустроили зеленый уголок Перми

Совместными усилиями участники экологической инициативы навели порядок на территории Черняевского леса вдоль шоссе Космонавтов. Работники Пермского РНУ «Транснефть — Прикамье», в числе которых — ветеран СВО Фанис Галеев, совместно с другими участниками субботника убрали упавшие стволы и ветки деревьев, сухостой, а также другой мусор.