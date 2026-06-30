Прикамские трубопроводчики благоустроили зеленый уголок Перми

Работники АО «Транснефть — Прикамье» приняли участие в экологической акции по благоустройству Черняевского леса в Индустриальном районе Перми.
Личный вклад в заботу о природе внесли сотрудники администрации Индустриального района города, представители депутатского корпуса, учреждений, предприятий и организаций района.
Фото: пресс-служба «Транснефть — Прикамье».
Совместными усилиями участники экологической инициативы навели порядок на территории Черняевского леса вдоль шоссе Космонавтов. Работники Пермского РНУ «Транснефть — Прикамье», в числе которых — ветеран СВО Фанис Галеев, совместно с другими участниками субботника убрали упавшие стволы и ветки деревьев, сухостой, а также другой мусор.
Проведенная акция позволит улучшить санитарное состояние леса, снизить угрозу возникновения пожаров, предотвратить распространение вредителей и обеспечить безопасность людей во время прогулок по лесным дорожкам и тропинкам.
Черняевский лес — не только зеленая зона, но и «сердце» Индустриального района. Вклад в благоустройство любимого горожанами места для прогулок, занятий спортом, отдыха прикамские нефтепроводчики вносят ежегодно.