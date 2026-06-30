Более 12 тысяч выпускников отмечают окончание школы в Нижегородской области

В Нижегородской области выпускные мероприятия проходят более чем для 12,7 тысячи учащихся 11‑х классов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Среди выпускников зафиксирован один результат в 300 баллов по трём предметам, 23 школьника получили максимальные баллы по двум дисциплинам, ещё 167 учащихся набрали 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ.
Выпускники отмечают вклад педагогов в достигнутые результаты, подчёркивая значимость поддержки и доверия со стороны наставников.
В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» ведётся работа по развитию образовательной инфраструктуры: осуществляется строительство и ремонт школьных зданий, классы оснащаются современным оборудованием, формируются условия для раскрытия индивидуальных способностей учащихся. При этом ключевым фактором образовательных достижений традиционно признаётся профессиональная деятельность педагогических работников.
Ранее 846 медалистов окончили школы в Нижнем Новгороде.