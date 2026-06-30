Бочаров оценил готовность ЖКХ к отопительному сезону

К предстоящему сезону коммунальщикам предстоит подготовить более 12 тысяч многоквартирных домов, свыше 5,2 тысяч объектов социальной сферы, 46 тысяч километров сетей газо-, энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также порядка 19 тысяч объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.