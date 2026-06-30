Лунный календарь садовых и огородных работ на июль 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Черную редьку лучше высевать с 20 по 23 июля, а еще лучше — уже с первых дней растущей Луны, 15−16 июля. Эта культура созревает дольше дайкона, поэтому затягивать с посевом не стоит. Сегодня выращивают как круглую зимнюю редьку, так и длинную цилиндрическую, напоминающую морковь. Последняя считается самой поздней, поэтому ее обычно сеют с середины июля.