Более 12,7 тысяч нижегородских одиннадцатиклассников закончили школу

В этом году 167 нижегородских выпускников получили 100 баллов по одному из предметов на ЕГЭ, а еще 23 человека — по 200 баллов за два предмета. Абсолютным рекордом в регионе стал результат выпускника лицея № 38 в Нижнем Новгороде Ильи Ковалева — в сумме он получил 300 баллов. Школьники смогли получить такие высокие баллы благодаря поддержке учителей и наставников.