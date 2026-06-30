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Более 12,7 тысяч нижегородских одиннадцатиклассников закончили школу

Многие из них получили высокие баллы на экзаменах.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области более 12,7 тысяч одиннадцатиклассников празднуют выпускной. Многие из них показали отличные результаты на ЕГЭ. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин в соцсетях.

В этом году 167 нижегородских выпускников получили 100 баллов по одному из предметов на ЕГЭ, а еще 23 человека — по 200 баллов за два предмета. Абсолютным рекордом в регионе стал результат выпускника лицея № 38 в Нижнем Новгороде Ильи Ковалева — в сумме он получил 300 баллов. Школьники смогли получить такие высокие баллы благодаря поддержке учителей и наставников.

«Наши учителя дают гораздо больше, чем знания по предмету. Они учат человечности, не бояться ошибок. Быть сильными и честными. Для ребят они навсегда остаются наставниками, к которым хочется вернуться за советом и через пять, и через десять лет», — отметил Глеб Никитин.

Губернатор также подчеркнул, что система образования в регионе активно развивается в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Так, в муниципалитетах строятся и ремонтируются школы, а классы оснащают современным оборудованием, чтобы каждый ребенок имел шанс раскрыть свои таланты.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 3,7 тысячи школьников сдавали ОГЭ по математике в первый резервный день.