В поселке Кирпичного завода № 1 Астраханской области открыли парк Победы

Парк Победы открыли в поселке Кирпичного завода № 1 Астраханской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Приволжского муниципального района.
На территории провели демонтажные работы, проложили тротуарные дорожки, установили обелиск и организовали наружное освещение. Также там обновили пешеходную инфраструктуру, установили зрительскую трибуну и малые архитектурные формы, смонтировали систему видеонаблюдения и высадили растения.
«Сегодня парк Победы — это не только благоустроенная территория для отдыха и проведения памятных мероприятий, но и значимое место сохранения исторической памяти. Здесь увековечен подвиг наших земляков, а связь поколений приобретает особую ценность, напоминая о мужестве и самоотверженности защитников Отечества», — добавили в администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.