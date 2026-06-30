В поселке Кирпичного завода № 1 Астраханской области открыли парк Победы

«Сегодня парк Победы — это не только благоустроенная территория для отдыха и проведения памятных мероприятий, но и значимое место сохранения исторической памяти. Здесь увековечен подвиг наших земляков, а связь поколений приобретает особую ценность, напоминая о мужестве и самоотверженности защитников Отечества», — добавили в администрации.