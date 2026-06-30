У писателей Хабаровского края остались последние часы на премию Арсеньева

Авторы из Хабаровского края ещё могут успеть подать произведения на восьмой сезон Общероссийской литературной премии имени В. К. Арсеньева, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заявочная кампания завершается сегодня, 30 июня.
На конкурс принимают прозаические произведения, посвящённые Дальнему Востоку России. Работы рассматриваются в трёх номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей».
В последние годы писатели из региона регулярно входят в число финалистов и лауреатов премии. В разные годы в короткие списки попадали Юрий Жекотов, Алла и Яна Джан-Ша, а также Надежда Ташлыкова.
В этом году премию представили на Пекинской международной книжной ярмарке, где её назвали примером гуманитарного сотрудничества России и Китая.
Тэги: Хабаровский край, премия Арсеньева, литература, писатели, Дальний Восток, культура, книги, Хабаровск.
2. Выпуск педагоговВ Хабаровском крае 58 молодых учителей впервые выпустили по новой программе.
Большинство выпускников уже готовятся выйти на работу в школы региона.
В Хабаровском крае завершилось обучение первого набора студентов, проходивших подготовку по федеральной программе «Профессионалитет», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Дипломы получили 58 будущих учителей начальных классов. Всего Хабаровский педагогический колледж в этом году выпустил 258 специалистов, из которых 240 будут работать в сфере образования.
Почти каждый десятый выпускник обучался по целевым договорам. Молодые педагоги отправятся в школы Хабаровска, Бикина, а также Амурского, Ванинского, Вяземского, Верхнебуреинского, Нанайского и других районов края.
Помимо учителей, образовательные учреждения региона пополнят воспитатели, логопеды и педагоги дополнительного образования. Более 50 выпускников окончили колледж с отличием.
Сейчас в Хабаровском крае по программам «Профессионалитета» обучаются около пяти тысяч студентов, а в 2027 году в регионе планируют открыть ещё четыре отраслевых кластера.