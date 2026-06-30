Ждать бурь? На Солнце зафиксировали две крупные вспышки

По мнению ученых ИКИ РАН, вспышка данного класса может вызвать фронтальный удар по Земле из-за расположения крупных активных центров на обращенной к планете стороне Солнца. Удар спровоцирует магнитные бури, действие которых сказывается на самочувствии человека.