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Ждать бурь? На Солнце зафиксировали две крупные вспышки

Две вспышки класса М зафиксированы на Солнце учеными. Об этом 30 июня сообщили в.

Две вспышки класса М зафиксированы на Солнце учеными. Об этом 30 июня сообщили в ФГБУ «ИПГ».

— 30 июня в 04:16 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4475 (S08W48) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 115 минут, — говорится в сообщении института.

Уже в 09:40 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N16W03) была зафиксирована вспышка M1.4, которая продолжалась 39 минут.

По мнению ученых ИКИ РАН, вспышка данного класса может вызвать фронтальный удар по Земле из-за расположения крупных активных центров на обращенной к планете стороне Солнца. Удар спровоцирует магнитные бури, действие которых сказывается на самочувствии человека.