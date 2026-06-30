ЦБ изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля, говорится в сообщении регулятора.
«Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года. Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО», — пишет ЦБ.
Редакции справочников с учетом новых правил Российский союз автостраховщиков должен утвердить в течение 3 месяцев.
Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок.
Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования — уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит — не более 2% от цены заменяемых запчастей. В отдельных случаях это не позволяет полностью покрыть расходы на подобные детали.
В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%, указал Банк России.