ЦБ изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО.

Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования — уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит — не более 2% от цены заменяемых запчастей. В отдельных случаях это не позволяет полностью покрыть расходы на подобные детали.