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ЦБ изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО

ЦБ изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля, говорится в сообщении регулятора.

«Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года. Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО», — пишет ЦБ.

Редакции справочников с учетом новых правил Российский союз автостраховщиков должен утвердить в течение 3 месяцев.

Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок.

Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования — уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит — не более 2% от цены заменяемых запчастей. В отдельных случаях это не позволяет полностью покрыть расходы на подобные детали.

В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%, указал Банк России.