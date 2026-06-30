В Новинках началась разработка проекта «город в городе» на базе ЖК «Окский берег»

Группа компаний «Кронверк» вместе с правительством Нижегородской области начала разработку проекта комплексного развития территории (КРТ) в Новинках по инициативе правообладателя. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Новый квартал площадью свыше 200 га объединит жилые корпуса ЖК «Окский берег» со стороны Богородска и Арзамаса и рассчитан на последовательное формирование полноценной городской среды с учётом запросов будущих жителей. По утверждённой планировкой, на территории может быть построено около 1,6 млн кв. м жилья; инфраструктура включает шесть детсадов, три школы, пожарное депо, ФОК, две взрослых и одну детскую поликлинику — часть социальных объектов уже введена в эксплуатацию за счёт бюджета.
Победителем торгов в статусе инвестора стал девелопер «Кронверк» через аффилированную ООО «УНО», который планирует приступить к активной застройке в конце 2026 — начале 2027 года; компания обещает учитывать мнение жителей на этапе проектирования.
По словам министра градостроительной деятельности Дарьи Шунаевой, концепция ориентирована на среднеэтажную застройку, чтобы избежать прошлых ошибок, связанных с дефицитом инфраструктуры. Представители застройщика подчёркивают, что проект преследует цель создать «город в городе» на примерно 70 тыс. жителей, выдержанный в концепции «15‑минутного города», с продуманными парковками, аллеями, торговыми и общественными пространствами, колясочными и веломестами. Ведётся полный цикл проектирования мастерплана и уточнение планировочных решений; дальнейшее возведение социальных объектов будет осуществляться с участием инвестора и передачей их в муниципальную собственность.
Ранее сообщалось, что московский застройщик получил разрешение на строительство первого многоквартирного дома на Гребном канале по проекту КРТ.