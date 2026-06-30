В Новинках началась разработка проекта «город в городе» на базе ЖК «Окский берег»

Новый квартал площадью свыше 200 га объединит жилые корпуса ЖК «Окский берег» со стороны Богородска и Арзамаса и рассчитан на последовательное формирование полноценной городской среды с учётом запросов будущих жителей. По утверждённой планировкой, на территории может быть построено около 1,6 млн кв. м жилья; инфраструктура включает шесть детсадов, три школы, пожарное депо, ФОК, две взрослых и одну детскую поликлинику — часть социальных объектов уже введена в эксплуатацию за счёт бюджета.