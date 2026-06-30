Лишняя буква? Зачем сыгравший пастора Шлага Плятт удлинил фамилию

Об актёре театра и кино Ростиславе Плятте ходит немало баек — так же, как и о его не менее знаменитой землячке Фаине Раневской. Зритель знает артиста по фильмам «Семнадцать мгновений весны» (по образу пастора Шлага) и «Подкидыш» (где уроженец донской земли исполнил роль холостяка).
Прожил знаменитый актёр свой 81 год достойно — никто никогда не сказал о нём плохого слова. Сегодня, 30 июня, годовщина смерти артиста. И хотя до сих пор в родном городе Плятта нет мемориальной доски с его именем — ни на улице Пушкинской, где он родился, ни на фасаде Дома актёра на Максима Горького, где Ростислав Янович жил в середине 30-х, ни на самом драмтеатре, где работал — его любят и помнят по всей России. Подробнее — в материале rostov.aif.ru.
Полюбил рыжих.
Родился Ростислав Плятт в 1908 году в семье известного ростовского адвоката Ивана Иосифовича Плята. Именно с одной буквой т. Но как же Ростислав стал Яновичем и Пляттом?
«Мой отец был поляк, правда, сильно обрусевший. Во всяком случае, польской речи я дома не слышал. Невзирая на русское имя отца, все родные и близкие звали его Ясик, от польского Ян», — писал Ростислав Янович.
У его матери Зинаиды Ивановны были нездоровые лёгкие, и сразу же после рождения сына семья Плятов переехала в Кисловодск. Там Ростислав впервые побывал в цирке, а особенно его впечатлило выступление клоунов. Когда Белый стал готовить для Рыжего очередной подвох, то Ростислав не выдержал и закричал на весь зал: «Послушайте, вас обманывают!». Именно с того кисловодского периода Ростик и полюбил рыжих людей.
Пляты в Кисловодске прожили восемь лет, до смерти Зинаиды Закаменной. После Иван Иосифович нашёл работу в столице и вновь женился. А тем временем Ростислав увлекается театром. Мальчик стал собирать рецензии на спектакли и заниматься поиском контрамарок. В школе он пропадал в драмкружке.
И тут — знаковый случай. Отцу предлагают защищать в суде артиста Виктора Ключарёва. Тот якобы влепил пощёчину критику Угрюмову после обидной рецензии на выступление актрисы МХАТ Ольги Пыжовой. МХАТ выиграл, был банкет, отец вернулся под утро. А Ростику вручили постоянный пропуск на свободное место в партере.
Когда в 16 лет Ростислав Иванович Плят получал паспорт, то он решил удлинить фамилию: чтобы лучше смотрелась на афише. А ещё сократить отчество, которое казалось ему слишком длинным. Получил соответствующее удостоверение: и никаких тебе проверок.
В МХАТ молодого Плятта не взяли, зато с испытательным сроком зачислили в студию Юрия Завадского. В 1927 году состоялся дебют Плятта в спектакле «Простая вещь». В 1930 году в Москве появился Московский государственный театр под руководством Юрия Завадского. Одним из актёров этого театра стал 22-летний Ростислав Плятт.
На сцене с Раневской.
В 1936 году театр Завадского начал работать в Ростове-на-Дону. Задача звучала так: «Привить мхатовскую культуру периферийной труппе».
«Когда мы обжились и дело дошло до “капустников”, я организовал комический хор», — вспоминал артист. Плятт написал вокальный номер, который назывался «Советская популярная массовая песня об архитектуре сцены Ростовского драматического театра имени Горького» — на мотив «Широка страна моя родная».
«Широки партера пол и стены, Рампы — как велосипедный трек, Мы другой такой не знаем сцены, Где так плохо слышен человек».
О Пляттовских шуточках рассказывали многие. Первой премьерой объединённого театра стала «Любовь Яровая». Спектакль прошёл на ура.
Плятт вспоминал, что именно в Ростове он по-настоящему вырос как актёр. Теперь ему дали драму. И роль он исполнил так, что критики ахнули! Проработав в родном городе два с половиной года, Плятт вернулся в Москву. С 1943 года и до самой смерти он работал в Театре имени Моссовета. Сорок лет на одной сцене. Вместе с ним там блистали Фаина Раневская и Вера Марецкая.
С Раневской у них был изумительный дуэт. Фаина Георгиевна была женщиной взрывной, сложной, но Плятт, пожалуй, оказался едва ли ни единственным, кто мог с ней работать на равных. Они понимали друг друга с полуслова, поэтому на сцене всегда творилось что-то невероятное.
Любви все возрасты покорны.
У Ростислава Плятта были две супруги. С первой женой Ниной Бутовой он познакомился во время войны, когда работал в Театре имени Ленинского комсомола. А второй раз женился после смерти Бутовой, когда ему уже было за семьдесят, на преподавателе ГИТИС Людмиле Маратовой.
О личной жизни Плятта известно мало. Но вот детей у Ростислава Яновича, к большому сожалению, не было. Что же касается слухов о романе с Верой Марецкой, то иногда Плятт называл её Рыжей. А к Рыжим, как помнится, оставался неравнодушен. Но был служебный роман или нет, это так и останется тайной.
Играл со сломанной рукой.
Плятту удавались роли интеллектуалов и плутов, комические и трагические образы. Он играл в пьесах Грибоедова, Чехова и Горького, Ибсена, Шиллера, Шоу. Любила Ростислава Плятта и кинокамера. В кино он попал после тридцати. Сниматься начал в 1938-м, его безымянный холостяк из фильма «Подкидыш» сразу запомнился зрителям. Эпизодических, но ярких ролей было много. Каждый помнит великолепную игру Ростислава Плятта в фильме «Семнадцать мгновений весны», где артист исполнил роль пастора Шлага.
Он жил сценой, работа была превыше всего. На премьере спектакля «Дальше — тишина» Плятт вышел со сломанной рукой. А когда Леонид Гайдай снимал «12 стульев», Ростислав Янович пробовался на роль Воробьянинова. Но в итоге ограничился лишь «голосом за кадром».
С 1931 года Плятт работал на радио. Особый тембр его голоса, проникновенные интонации завораживали не одно поколение радиослушателей. А ещё он озвучивал мультфильмы. Если кто-то в детстве слушал пластинки со сказками, то, скорее всего, это был голос Плятта.
Однажды на съёмках фильма «Визит к Минотавру» он сломал шейку бедра. Его друг Сергей Шакуров возил его по павильонам в инвалидном кресле. Сцены Плятт играл сидя. Он очень переживал. Вскоре и вовсе перестал выходить на сцену.
А 30 июня 1989 года его не стало. Друзья говорили, что его убило не столько плохое здоровье, сколько невозможность выходить к зрителю. Без сцены он просто перестал дышать.