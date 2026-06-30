Лишняя буква? Зачем сыгравший пастора Шлага Плятт удлинил фамилию

Прожил знаменитый актёр свой 81 год достойно — никто никогда не сказал о нём плохого слова. Сегодня, 30 июня, годовщина смерти артиста. И хотя до сих пор в родном городе Плятта нет мемориальной доски с его именем — ни на улице Пушкинской, где он родился, ни на фасаде Дома актёра на Максима Горького, где Ростислав Янович жил в середине 30-х, ни на самом драмтеатре, где работал — его любят и помнят по всей России. Подробнее — в материале rostov.aif.ru.