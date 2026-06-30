В России таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом — СМИ

Водители стараются не брать дальние поездки и маршруты в центры городов: там выше риск застрять в пробках и потратить больше бензина. В некоторых регионах сервисы уже фиксируют сокращение числа людей на линии. Гендиректор таксопарка F1rst Дмитрий Назаров оценил ускорение оттока из отрасли в 20%, его коллега из «369» Михаил Манхаев говорит о снижении на 5−10%. О похожей ситуации в отдельных субъектах РФ сообщили в сервисе заказа такси «Максим».