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БПЛА уничтожили в Миллеровском и Чертковском районах

Утром Ростовская область снова подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Утром Ростовская область снова подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

БПЛА уничтожили в небе над Миллеровским и Чертковским районами. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточняется.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил через свой Telegram-канал о масштабном налете украинских беспилотных аппаратов, который региональные средства ПВО отразили в ночное время 30 июня. Дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили более 60 дронов Вооруженных сил Украины.

Удар пришелся сразу по нескольким территориям региона. Среди городов целями оказались Гуково и Таганрог. Помимо этого, атаке подверглись пять муниципальных районов — Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский.

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