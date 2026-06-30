Несколько рейсов отменили и задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 30 июня

Отменены рейсы не только внутри России, но и за границу. Так, рейс до Москвы, который запланирован на 9:40, а вылет обратно в 8:30, не сможет доставить своих пассажиров. В Турцию сегодня тоже не удастся полететь, так как рейс до Антальи с компанией Air Anka также отменен. По расписанию самолет должен был приземлиться в 11:10, а в 12:20 уже отправиться обратно.