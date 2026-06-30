В Красноярске открыли 3 новые площадки для малого тенниса

Три новые площадки для пиклбола — малого тенниса — открыли в Красноярске, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Создание инфраструктуры для занятий спортом отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
В новых пространствах планируют проводить соревнования, тренировки и мастер-классы не только для спортсменов, но и для всех желающих. Площадки, расположенные под открытым небом, будут работать до конца октября, в зависимости от погодных условий.
«Еще совсем недавно о пиклболе в Красноярске знали единицы, а сегодня мы открываем уже три новые площадки и видим, как быстро растет интерес к этому виду спорта. Наши спортсмены участвуют в международных соревнованиях, мы проводим турниры, развиваем любительское направление и создаем условия для того, чтобы играть в пиклбол могли люди любого возраста», — отметил директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.