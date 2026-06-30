Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о жаре в некоторых регионах

Россиян предупредили о жаре в Поволжье, Центральной России и на Юге.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Температура на этой неделе заметно вырастет в Центральной России, Поволжье и на Юге, в самых южных мегаполисах — Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре — достигнет 32−34 градусов, рассказали в компании «Яндекс».

«Уже с этого вторника и по пятницу включительно в Центральной России, Поволжье и на Юге установится жаркая погода. В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура вырастет до 28−30 градусов. А в самых южных мегаполисах — Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре — до 32−34 градусов», — говорится в исследовании компании.

Отмечается, что дополнительное усиление жарких погодных условий в мегаполисах даст эффект городского острова тепла, то есть явление, при котором в городских районах температура воздуха значительно выше, чем в окружающей загородной местности. Поэтому фактические температуры в отдельных районах городов могут оказаться даже выше прогнозируемого.

Несколько отличная картина сложится в Санкт-Петербурге. Во вторник и среду воздух не прогреется выше 24−26 градусов, а обильные осадки ожидаются уже начиная с этого четверга и продлятся до конца следующей недели.

В конце июня сильная волна жары накрыла Европу. Экстремальные температуры за 40 градусов и побитые исторические рекорды произошли во Франции, Испании, Бельгии, Германии, Чехии и Польше. Остатки этого мощного выброса тепла постепенно приходят и в Россию.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше