Россиян предупредили о жаре в некоторых регионах

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Температура на этой неделе заметно вырастет в Центральной России, Поволжье и на Юге, в самых южных мегаполисах — Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре — достигнет 32−34 градусов, рассказали в компании «Яндекс».
«Уже с этого вторника и по пятницу включительно в Центральной России, Поволжье и на Юге установится жаркая погода. В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура вырастет до 28−30 градусов. А в самых южных мегаполисах — Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре — до 32−34 градусов», — говорится в исследовании компании.
Отмечается, что дополнительное усиление жарких погодных условий в мегаполисах даст эффект городского острова тепла, то есть явление, при котором в городских районах температура воздуха значительно выше, чем в окружающей загородной местности. Поэтому фактические температуры в отдельных районах городов могут оказаться даже выше прогнозируемого.
Несколько отличная картина сложится в Санкт-Петербурге. Во вторник и среду воздух не прогреется выше 24−26 градусов, а обильные осадки ожидаются уже начиная с этого четверга и продлятся до конца следующей недели.
В конце июня сильная волна жары накрыла Европу. Экстремальные температуры за 40 градусов и побитые исторические рекорды произошли во Франции, Испании, Бельгии, Германии, Чехии и Польше. Остатки этого мощного выброса тепла постепенно приходят и в Россию.