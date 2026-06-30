Россиян предупредили о жаре в некоторых регионах

«Уже с этого вторника и по пятницу включительно в Центральной России, Поволжье и на Юге установится жаркая погода. В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре температура вырастет до 28−30 градусов. А в самых южных мегаполисах — Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре — до 32−34 градусов», — говорится в исследовании компании.