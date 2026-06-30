СК начал проверку после сообщений о нападении на девушку на озере в Калининграде

СМИ о противоправных действиях мужчины в отношении несовершеннолетних девочек на городских озёрах. Инциденты произошли в минувшие выходные, 27 и 28 июня, на озёрах Пелавское и Шенфлиз.
По данным СМИ, школьницы 12 и 13 лет пожаловались на мужчину, который подныривал к ним в воде и навязчиво звал гулять. Их жалобу услышал один из отдыхающих, который вмешался, после чего завязалась драка. К потасовке присоединились и другие участники. В результате полиция задержала семерых участников драк, в отношении четверых возбуждены административные производства за мелкое хулиганство.
По указанию и.о. руководителя управления Евгения Козырецкого организована доследственная проверка. Её проведение поручено следователям СО по Московскому району. Они установят все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие инцидентам, после чего будет принято процессуальное решение.
Ранее главе администрации Калининграда Елене Дятловой уже жаловались на происходящее у разрешённых мест для купания. Градоначальница пообещала обратиться к руководству УМВД для корректировки маршрутов патрулирования.