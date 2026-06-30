СК начал проверку после сообщений о нападении на девушку на озере в Калининграде

По данным СМИ, школьницы 12 и 13 лет пожаловались на мужчину, который подныривал к ним в воде и навязчиво звал гулять. Их жалобу услышал один из отдыхающих, который вмешался, после чего завязалась драка. К потасовке присоединились и другие участники. В результате полиция задержала семерых участников драк, в отношении четверых возбуждены административные производства за мелкое хулиганство.