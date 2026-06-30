Прокуратура заставила арендаторов леса тушить пожары в Красноярском крае

Прокуратура заставила арендаторов леса помогать в тушении пожаров в Енисейском округе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В Енисейском округе, где зарегистрировано 129 лесных пожаров на площади более 224 тысяч гектаров, прокуратура привлекла к ответственности арендаторов, отказавшихся участвовать в борьбе с огнём.
Большинство возгораний возникли из-за природных факторов, но ситуацию усугубляют сухостой и высокая пожарная опасность.
В тушении задействованы более 1,1 тысячи человек, однако лесопользователи обязаны предоставлять людей и технику согласно Сводному плану. Несколько организаций проигнорировали требования лесничества.
Прокуратура внесла представления трём руководителям и возбудила дела по статье 8.32.3 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по тушению лесных пожаров», которая предусматривает штраф до 300 тысяч рублей. Устранение нарушений — на контроле надзорного ведомства.
Ранее мы сообщали, что до 253,6 тысячи га сократилась площадь лесных пожаров в Красноярском крае.