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Прокуратура заставила арендаторов леса тушить пожары в Красноярском крае

Большинство возгораний возникли из-за природных факторов.

Прокуратура заставила арендаторов леса помогать в тушении пожаров в Енисейском округе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Енисейском округе, где зарегистрировано 129 лесных пожаров на площади более 224 тысяч гектаров, прокуратура привлекла к ответственности арендаторов, отказавшихся участвовать в борьбе с огнём.

Большинство возгораний возникли из-за природных факторов, но ситуацию усугубляют сухостой и высокая пожарная опасность.

В тушении задействованы более 1,1 тысячи человек, однако лесопользователи обязаны предоставлять людей и технику согласно Сводному плану. Несколько организаций проигнорировали требования лесничества.

Прокуратура внесла представления трём руководителям и возбудила дела по статье 8.32.3 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по тушению лесных пожаров», которая предусматривает штраф до 300 тысяч рублей. Устранение нарушений — на контроле надзорного ведомства.

Ранее мы сообщали, что до 253,6 тысячи га сократилась площадь лесных пожаров в Красноярском крае.