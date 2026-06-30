В регионах ЦФО после атак ВСУ погиб человек и ранены 18. Главное

В Краснояружском округе при ударе дрона по автомобилю в поселке Отрадовский ранены двое мужчин и женщина. В Волоконовском округе, в хуторе Гаевка, дрон атаковал грузовик: один мужчина получил осколочные ранения лица и голени, у второго перелом ноги. В Грайворонском округе житель села Почаево обратился к медикам после атаки БПЛА на машину, у него диагностирована акубаротравма.