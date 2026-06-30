В регионах ЦФО после атак ВСУ погиб человек и ранены 18. Главное

В регионах Центрального федерального округа за сутки после атак ВСУ погиб один человек, еще 18 получили ранения. По данным глав регионов и оперативных штабов, пострадавшие есть в Белгородской области, повреждения также зафиксированы в Курской, Воронежской и Калужской областях.
В Белгородской области, по данным регионального оперштаба, один человек погиб и 18 ранены. В Шебекинском округе FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Нижнее Березово-Второе. Двоих мужчин бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Один из пострадавших скончался в больнице, у второго диагностированы осколочное ранение и открытый перелом ноги.
В Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина получил множественные осколочные ранения рук и брюшной полости, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже в городе дрон сдетонировал на остановке. У женщины и двух мужчин диагностированы осколочные ранения спины, предплечья и ног.
В Белгородском округе при ракетном обстреле села Веселая Лопань пострадали две женщины. В хуторе Церковный после детонации дрона тяжело ранены мужчина и женщина. Еще два человека пострадали в поселке Октябрьский.
В Краснояружском округе при ударе дрона по автомобилю в поселке Отрадовский ранены двое мужчин и женщина. В Волоконовском округе, в хуторе Гаевка, дрон атаковал грузовик: один мужчина получил осколочные ранения лица и голени, у второго перелом ноги. В Грайворонском округе житель села Почаево обратился к медикам после атаки БПЛА на машину, у него диагностирована акубаротравма.
Всего, по данным оперштаба, за сутки ВСУ атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области с применением как минимум 233 беспилотников и 28 боеприпасов различного типа. Еще семь раз дроны сбрасывали взрывные устройства. В восьми округах повреждены дома, автомобили, социальные, коммерческий и инфраструктурный объекты, предприятие, склады и линия электропередачи.
В Курской области, по информации губернатора Александра Хинштейна, в трех районах повреждены частные дома, заправка и кафе. За сутки в регионе сбиты 87 беспилотников различного типа, 60 раз применялась артиллерия, еще десять раз дроны сбрасывали взрывные устройства.
В Воронежской области, как сообщил губернатор Александр Гусев, в одном из районов и одном из городов повреждены частные домовладения, автомобили и квартира. Над 12 районами и двумя городами сбиты 32 беспилотника.
В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, в Обнинске при падении обломков БПЛА повреждена крыша хозяйственной постройки частного дома. Всего в 13 муниципалитетах уничтожены 30 беспилотников.
Минобороны РФ сообщило, что с 29 по 30 июня в России сбиты 590 БПЛА самолетного типа. В числе регионов ведомство назвало Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую и Тульскую области.
По данным властей регионов, в Брянской области уничтожены 123 беспилотника, в Тульской — 17, в Рязанской — семь, в Смоленской — три. Пострадавших и повреждений там нет. Владимирские, липецкие, тамбовские и тверские власти данные о последствиях не публиковали.