Суд не прекратил уголовное преследование экс-сенатора от Белгородской области

Также «Ъ» стало известно, что Мосгорсуд отменил взыскание в доход государства части акций ГК «Русагро». Речь идет о 14 млн ценных бумагах стоимостью около 1,5 млрд руб., принадлежащих Сергею Трибунскому — племяннику основателя компании Вадима Мошковича. Апелляция не согласилась с выводами Генпрокуратуры о том, что профессиональный инвестор был лишь номинальным владельцем акций, и в иске к нему отказала.