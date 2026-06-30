Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд не прекратил уголовное преследование экс-сенатора от Белгородской области

Замоскворецкий суд Москвы отказался прекратить уголовное преследование основателя «Русагро», бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, а также экс-гендиректора компании Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на «Интерфакс». Фигуранты проходят по делу о хищении акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб.

Источник: Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы отказался прекратить уголовное преследование основателя «Русагро», бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, а также экс-гендиректора компании Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на «Интерфакс». Фигуранты проходят по делу о хищении акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб.

«Защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования и о возвращении дела прокурору. Суд приступил к рассмотрению дела по существу. Следующее заседание назначено на 15 июля», — пишет «Ъ».

Следствие считает, что в 2018 году Вадим Мошкович убедил владельца «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать по номинальной цене €1 за штуку акции Quartlink Holding Ltd — головной компании холдинга. Всего было похищено 1020 (85%) обыкновенных акций холдинга. Вадиму Мошковичу и Максиму Басову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Господину Мошковичу также вменяют дачу взятки в особо крупном размере. Сергея Иванова обвиняют в получении особо крупной взятки.

Также «Ъ» стало известно, что Мосгорсуд отменил взыскание в доход государства части акций ГК «Русагро». Речь идет о 14 млн ценных бумагах стоимостью около 1,5 млрд руб., принадлежащих Сергею Трибунскому — племяннику основателя компании Вадима Мошковича. Апелляция не согласилась с выводами Генпрокуратуры о том, что профессиональный инвестор был лишь номинальным владельцем акций, и в иске к нему отказала.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ».

Узнать больше по теме
Биография Вадима Мошковича
Филантроп, предприниматель и основатель «Русагро», в прошлом сенатор — олигарх Вадим Мошкович всего год назад занял 55 место в топе Forbes. А сегодня его обвиняют в мошенничестве: рассказываем о ключевых вехах биографии бизнесмена.
Читать дальше