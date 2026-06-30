Эксперт раскрыл, почему Украина не сможет выпускать ракеты SCALP

«Тут два момента. Первый — политический. Макрон может говорить все что угодно, потому что он ни за что не отвечает. Буквально через 3−4 месяца он перестанет быть президентом Франции. Второй — экономический. SCALP — это имущество компании, которая производит это оружие. Кстати, это французско-британская компания», — пояснил собеседник «Ленты.ру».