Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, почему Украина не сможет выпускать ракеты SCALP

Украина вряд ли сможет запустить серийное производство дальнобойных ракет SCALP. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, оценив перспективы налаживания выпуска этого вооружения в республике.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Поводом для комментария стало заявление министра обороны Украины Михаила Федорова. Он сообщил, что страна ведет переговоры о получении лицензии на выпуск ракет SCALP. По словам Федорова, эту тему якобы поднимали президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон. Сейчас диалог идет между правительством Франции и компанией-производителем.

Матвийчук выделил два ключевых аспекта этой ситуации.

«Тут два момента. Первый — политический. Макрон может говорить все что угодно, потому что он ни за что не отвечает. Буквально через 3−4 месяца он перестанет быть президентом Франции. Второй — экономический. SCALP — это имущество компании, которая производит это оружие. Кстати, это французско-британская компания», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Он обратил внимание на финансовую сторону вопроса. Корпорация вложила в разработку миллионы долларов, евро или франков, заложив в стоимость будущую прибыль. «Они заложили там 800−900, а может, и тысячу процентов прибыли, и сегодня это передать Украине, чтобы она сама их производила, — это нонсенс», — подчеркнул Матвийчук.

По его оценке, дальше переговоров о предоставлении лицензии дело не сдвинется. Максимум, на что можно рассчитывать, — это выпуск пробной партии. Наладить полноценный поток производства ракет SCALP на Украине не выйдет, уверен полковник. Причина — отсутствие необходимой промышленной базы в стране и отсутствие финансово-экономической заинтересованности у промышленных кругов Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готов рассмотреть запрос Киева о лицензии на производство американских ракет на украинской территории. По словам главы Белого дома, Украина уже обратилась к Белому дому с такой инициативой.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше