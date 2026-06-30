Эксперт раскрыл, почему Украина не сможет выпускать ракеты SCALP

Поводом для комментария стало заявление министра обороны Украины Михаила Федорова. Он сообщил, что страна ведет переговоры о получении лицензии на выпуск ракет SCALP. По словам Федорова, эту тему якобы поднимали президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон. Сейчас диалог идет между правительством Франции и компанией-производителем.
Матвийчук выделил два ключевых аспекта этой ситуации.
«Тут два момента. Первый — политический. Макрон может говорить все что угодно, потому что он ни за что не отвечает. Буквально через 3−4 месяца он перестанет быть президентом Франции. Второй — экономический. SCALP — это имущество компании, которая производит это оружие. Кстати, это французско-британская компания», — пояснил собеседник «Ленты.ру».
Он обратил внимание на финансовую сторону вопроса. Корпорация вложила в разработку миллионы долларов, евро или франков, заложив в стоимость будущую прибыль. «Они заложили там 800−900, а может, и тысячу процентов прибыли, и сегодня это передать Украине, чтобы она сама их производила, — это нонсенс», — подчеркнул Матвийчук.
По его оценке, дальше переговоров о предоставлении лицензии дело не сдвинется. Максимум, на что можно рассчитывать, — это выпуск пробной партии. Наладить полноценный поток производства ракет SCALP на Украине не выйдет, уверен полковник. Причина — отсутствие необходимой промышленной базы в стране и отсутствие финансово-экономической заинтересованности у промышленных кругов Франции.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готов рассмотреть запрос Киева о лицензии на производство американских ракет на украинской территории. По словам главы Белого дома, Украина уже обратилась к Белому дому с такой инициативой.