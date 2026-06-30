Больше половины работающих россиян регулярно перерабатывают

По данным опроса, 54% работающих россиян сообщили о переработках. Только каждый третий укладывается в установленную норму рабочего времени. Чаще всего сотрудники, которые работают сверхурочно, говорят о дополнительной нагрузке в 11−25% от нормы. В среднем переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц.