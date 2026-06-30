Больше половины работающих россиян регулярно перерабатывают

Больше половины трудоустроенных россиян регулярно работают сверх нормы. Об этом говорится в исследовании SuperJob.
По данным опроса, 54% работающих россиян сообщили о переработках. Только каждый третий укладывается в установленную норму рабочего времени. Чаще всего сотрудники, которые работают сверхурочно, говорят о дополнительной нагрузке в 11−25% от нормы. В среднем переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц.
Молодые сотрудники сообщают о переработках чаще. Среди россиян до 35 лет сверхурочно работают 58%, среди респондентов старше 45 лет, 52%. Также переработки чаще встречаются у сотрудников с более высокой зарплатой. Среди тех, кто получает до 100 тыс. рублей, сверх нормы работают 49%. Среди зарабатывающих от 150 тыс. рублей, уже 66%.
Среди распространенных профессий чаще всего перерабатывают курьеры, водители и складские работники. Реже о сверхурочной работе говорят операторы кол-центров, программисты, секретари и дизайнеры. По объему сверхурочных часов лидируют медсестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели, сообщает телеканал «Саратов 24».
Опрос проходил с 20 мая по 23 июня 2026 года. В нем приняли участие 3000 работающих россиян из всех округов страны.