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Жителю Красноярского края не хотели оформлять инвалидность после ампутации ноги (видео)

В Новоселовском районе прокуратура помогла местному жителю получить инвалидность и меры поддержки после ампутации ноги.

В Новоселовском районе прокуратура помогла местному жителю получить инвалидность и меры поддержки после ампутации ноги. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В августе 2025 года мужчине из-за тяжелого заболевания ампутировали ногу. После операции ему требовались реабилитация, протезирование и оформление положенных по закону мер поддержки.

Однако, несмотря на обследования и консультации врачей, направление на медико-социальную экспертизу житель района не получил. Без этого он не мог оформить инвалидность, получить протез и другие необходимые технические средства реабилитации. Прокурор внес представление главному врачу районной больницы.

После вмешательства прокуратуры в июне 2026 года мужчине установили II группу инвалидности. Также для него разработали индивидуальную программу реабилитации, в которую включили необходимые технические средства, в том числе протезирование.