В Москве состоялась ежегодная конференция футбольного союза

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 июня в Москве, в стенах «Лотте Отель Москва», состоялась очередная конференция Российского футбольного союза.
Это ежегодное событие, собирающее всех членов РФС — представителей региональных федераций, межрегиональных объединений, футбольных клубов, ассоциаций и лиг — традиционно становится площадкой для принятия стратегических решений, определяющих вектор развития российского футбола.
Ключевые выступления с трибуны и доклады.
Александр Дюков, глава Российского футбольного союза, подвел итоги 2025 года. Он подчеркнул, что футбол — самый популярный вид спорта в России, объединяющий более 3,5 миллионов человек. Футбол вносит вклад в достижение национальных целей, способствуя росту числа занимающихся спортом и развитию инфраструктуры, насчитывающей более 22 тысяч футбольных объектов. РФС активно развивает массовый футбол, привлекая к регулярным занятиям более 2,7 миллиона человек, с целью достичь 3 миллионов к концу 2026 года. Особое внимание уделяется школьному футболу: проект «Футбол в школе» в 2025/26 учебном году охватил 2,4 миллиона учеников из 6 тысяч школ, причем почти половина участников — девочки.
Взгляд из регионов.
От Красноярского края на конференции делегатом выступил президент краевой федерации по футболу Владимир Демидов. Он поделился своими впечатлениями: «На ежегодной конференции был заслушан отчет президента РФС Александра Дюкова. Много говорилось и о развитии, и о взаимодействии регионов, о планах, о будущем российского футбола в нынешних реалиях. Как президент краевой федерации, отмечу, что наш край поддерживает проекты РФС, такие, как “Футбол в школе”, а также начинаем работу по проекту “Дошкольный футбол”. Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья, а также ветеранам СВО и пожилым людям. Федерация активно работает над проектами, направленными на их поддержку. Также мы поддерживаем команды ЮФЛ. Продолжаем поддерживать развитие массового футбола».