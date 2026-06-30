В Москве состоялась ежегодная конференция футбольного союза

От Красноярского края на конференции делегатом выступил президент краевой федерации по футболу Владимир Демидов. Он поделился своими впечатлениями: «На ежегодной конференции был заслушан отчет президента РФС Александра Дюкова. Много говорилось и о развитии, и о взаимодействии регионов, о планах, о будущем российского футбола в нынешних реалиях. Как президент краевой федерации, отмечу, что наш край поддерживает проекты РФС, такие, как “Футбол в школе”, а также начинаем работу по проекту “Дошкольный футбол”. Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья, а также ветеранам СВО и пожилым людям. Федерация активно работает над проектами, направленными на их поддержку. Также мы поддерживаем команды ЮФЛ. Продолжаем поддерживать развитие массового футбола».