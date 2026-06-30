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Заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский проведет личный прием 14 июля

Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский проведет личный прием граждан 14 июля 2026 года с 10:00 в приемной граждан губернатора и правительства региона по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2.

Артур Батурский координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по вопросам:

— реализации единой политики социально-экономического развития Нижегородской области;

— осуществления единой стратегии инвестиционной деятельности;

— реализации государственной политики и осуществления управления в области имущественно-земельных отношений.

На прием могут записаться граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос ранее был рассмотрен по компетенции и для принятия решения по существу обращения требуется личное участие Артура Батурского.

Желающим записаться на прием необходимо направить письменное или электронное обращение на имя заместителя председателя правительства с просьбой о личном приеме изложением сути вопроса. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (831) 430 96 39, 8 (800) 302−07−70.