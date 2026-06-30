Заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский проведет личный прием 14 июля

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский проведет личный прием граждан 14 июля 2026 года с 10:00 в приемной граждан губернатора и правительства региона по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2.
Артур Батурский координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по вопросам:
— реализации единой политики социально-экономического развития Нижегородской области;
— осуществления единой стратегии инвестиционной деятельности;
— реализации государственной политики и осуществления управления в области имущественно-земельных отношений.
На прием могут записаться граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос ранее был рассмотрен по компетенции и для принятия решения по существу обращения требуется личное участие Артура Батурского.
Желающим записаться на прием необходимо направить письменное или электронное обращение на имя заместителя председателя правительства с просьбой о личном приеме изложением сути вопроса. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (831) 430 96 39, 8 (800) 302−07−70.