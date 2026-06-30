23 нижегородских школьника набрали 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ

23 школьника из Нижегородской области стали стобалльниками по двум предметам на ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
Напомним, что на прошлой неделе глава региона рассказал об Илье Ковалеве из Нижнего Новгорода, который получил максимальное количество баллов по русскому языку, профильной математике и физике.
Как стало известно, в регионе еще 23 одиннадцатиклассника набрали 200 баллов по двум учебным дисциплинам, 167 — высший балл по одному предмету.
По словам губернатора, больше 12,7 тысячи выпускников празднуют окончание 11 класса и сдачу экзаменов в регионе.
«Вчерашние школьники благодарят за успешные результаты, в первую очередь, учителей. Поддержка наставников, их вера помогли многим ребятам понять, чего они хотят от себя и от жизни», — отметил Глеб Никитин.
Ранее мы писали, что школу № 5 в Кстове планируют отремонтировать за 128 млн рублей.