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В Хабаровске главбух два года выписывала себе премии на миллионы

Женщину обвиняют в присвоении 5,5 млн рублей компании, где она работала.

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы, которая работала главным бухгалтером фирмы по ремонту и обслуживанию автомобильной техники, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год женщина, имея доступ к системе «банк-клиент» и расчетным счетам предприятия, систематически перечисляла себе деньги. Она начисляла необоснованные премии, завышала размер заработной платы и оформляла фиктивные расходы. Общая сумма ущерба составила около 5,5 миллиона рублей.

Нарушения обнаружились после смены главного бухгалтера, когда владелец бизнеса инициировал внутреннюю ревизию и обратился в полицию. Проведённая экспертиза подтвердила факт хищения средств.

Во время обыска у обвиняемой изъяли смартфон, телевизор и 30 тысяч рублей наличными. Кроме того, суд наложил арест на её банковские счета в счёт возмещения ущерба.

Уголовное дело по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере направлено в суд. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.