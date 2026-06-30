В Хабаровске главбух два года выписывала себе премии на миллионы

По версии следствия, с 2022 по 2024 год женщина, имея доступ к системе «банк-клиент» и расчетным счетам предприятия, систематически перечисляла себе деньги. Она начисляла необоснованные премии, завышала размер заработной платы и оформляла фиктивные расходы. Общая сумма ущерба составила около 5,5 миллиона рублей.