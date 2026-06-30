Нижегородский пенсионер лишился 2,5 млн рублей из-за мошенников

Мошенники выманили у пенсионера из Нижнего Новгорода 2 507 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Аферист связался с 68-летним мужчиной в мессенджере под видом сотрудника государственного ведомства и убедил его в необходимости задекларировать все имеющиеся средства.
Поверив незнакомцу, нижегородец собрал деньги, завернул их в чёрный пакет и передал мужчине, который представился курьером и назвал кодовое слово «Ласточка». В ответ нижегородец произнёс фразу «В небе» и отдал сумму.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что 55-летняя жительница Сарова перевела мошенникам 195 тысяч рублей.