Шакал заселил всю территорию Дона

История присутствия шакала на Дону насчитывает более полутора веков. Ещё в первой половине XIX века этих хищников нередко встречали в южных частях Черкасского и I Донского округов. В последующие десятилетия численность вида колебалась, а к концу XIX столетия шакал практически исчез с территории Войска Донского и Западного Предкавказья: ареал обитания отступил к югу почти на 500 км и до середины XX века не выходил за пределы Западного Кавказа.