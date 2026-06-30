Шакал заселил всю территорию Дона

Шакал (Canis aureus Linnaeus) освоил всю территорию Ростовской области — об этом сообщили донские учёные в статье, опубликованной в «Вестнике охотоведения».
История присутствия шакала на Дону насчитывает более полутора веков. Ещё в первой половине XIX века этих хищников нередко встречали в южных частях Черкасского и I Донского округов. В последующие десятилетия численность вида колебалась, а к концу XIX столетия шакал практически исчез с территории Войска Донского и Западного Предкавказья: ареал обитания отступил к югу почти на 500 км и до середины XX века не выходил за пределы Западного Кавказа.
Новый этап расселения вида начался в 1960‑х годах. Первые случаи добычи шакала в регионе фиксировали примерно с 1944 года, в 1970‑х его встречали уже в Семикаракорском и Каменском районах, а также в южных частях области. С 1980‑х годов шакалов регулярно замечали в пойме Нижнего Дона.
Сейчас вид заселил всю Ростовскую область. Учёные отмечают определённую стабилизацию численности, которую частично связывают с проводимыми мероприятиями по регулированию популяции.
Параллельно изменилась динамика численности волка (Canis lupus Linnaeus): если в 2000—2017 годах она держалась на уровне 600−900 особей, то в 2018—2025 годах сократилась и варьировалась в диапазоне 403−565 особей.