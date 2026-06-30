Деревню в Нижегородской области закрыли на карантин из-за бешенства

На период карантина в очаге действуют строгие ограничения. Запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними (кроме ветспециалистов, персонала и местных жителей). Нельзя ввозить и вывозить животных, за исключением вакцинированных против бешенства в течение 179 дней до вывоза, а также направляемых на убой на специализированные предприятия. Под запрет попали перемещение и перегруппировка животных, снятие шкур и охота на восприимчивые виды (кроме случаев регулирования численности).