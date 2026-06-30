В Калининграде дольше всего владеют внедорожниками — 5,2 года

Эксперты объясняют это тем, что рамные внедорожники покупают с расчётом на долгую эксплуатацию — для бездорожья, путешествий и активного отдыха. УАЗ Hunter остаётся у первого владельца более пяти лет в 63% случаев, а каждый третий не расстаётся с ним и после десяти лет. Схожие показатели у SsangYong Kyron (60% и 31%).