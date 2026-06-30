В Калининграде дольше всего владеют внедорожниками — 5,2 года

Эксперты Авито Авто проанализировали, как долго водители в Калининградской области и Северо-Западном федеральном округе владеют автомобилями. Исследование охватило три сегмента: кроссоверы и внедорожники (SUV), премиальные авто и китайские машины.
Кроссоверы и внедорожники: самые преданные владельцы. В СЗФО средний срок владения SUV составил 5,2 года. Доля тех, кто не расстаётся с машиной более пяти лет, — 41,6%. Лидеры по продолжительности владения: Suzuki Jimny (7,6 года), УАЗ Hunter (7,6 года), Suzuki SX4 (7,4 года), SsangYong Kyron (7,4 года). В десятку также вошли Great Wall Hover H3 и H5, SsangYong Actyon, Opel Mokka, Chevrolet Niva и LADA 4×4.
Эксперты объясняют это тем, что рамные внедорожники покупают с расчётом на долгую эксплуатацию — для бездорожья, путешествий и активного отдыха. УАЗ Hunter остаётся у первого владельца более пяти лет в 63% случаев, а каждый третий не расстаётся с ним и после десяти лет. Схожие показатели у SsangYong Kyron (60% и 31%).
Премиум-сегмент: меняют быстрее. Средний срок владения — 3,7 года. Только 24,3% машин остаются у первого хозяина дольше пяти лет, а десятилетний рубеж преодолевают 3,2%. Внутри сегмента есть исключения: Mercedes-Benz M-класс (6,1 года), Jeep Grand Cherokee (5,9 года), Lexus NX (5,2 года), Lexus RX и Porsche Macan S (по 5,1 года).
Китайские автомобили: самый короткий срок владения. В среднем китайские машины меняют через 3,6 года. Доля владения более пяти лет — 20,1%, более десяти лет — 6,3%. Лидеры по продолжительности: BYD F3 (9,1 года), Chery Fora (8,2 года), Chery Amulet (7,9 года), Great Wall Safe и Hover H3/H5 (по 7,3 года).
В целом по России средний срок владения автомобилем у первого владельца составляет 5,4 года. Доля машин, остающихся в руках одного хозяина более пяти лет, — 43%, более десяти лет — 13%.