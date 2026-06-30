Эксперт Волкова рассказала о реальной пользе кисломолочных продуктов

Кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт и ряженка, часто воспринимаются лишь как средства для улучшения пищеварения. Однако их польза гораздо шире: они являются источниками белка и кальция, необходимых организму на протяжении жизни. Об этом рассказала Ольга Волкова, директор по связям с медицинской общественностью компании «Логика молока», «Петербургскому дневнику».