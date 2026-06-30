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Эксперт Волкова рассказала о реальной пользе кисломолочных продуктов

Кисломолочка играет важную роль в поддержании здоровья организма на протяжении всей жизни.

Источник: Нижегородская правда

Кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт и ряженка, часто воспринимаются лишь как средства для улучшения пищеварения. Однако их польза гораздо шире: они являются источниками белка и кальция, необходимых организму на протяжении жизни. Об этом рассказала Ольга Волкова, директор по связям с медицинской общественностью компании «Логика молока», «Петербургскому дневнику».

Кисломолочные продукты создаются путём ферментации молока с использованием особых микроорганизмов, называемых заквасками. В процессе сквашивания белки частично расщепляются, а содержание лактозы — молочного сахара — снижается. Это делает их более лёгкими для усвоения и переваривания.

Каждый вид кисломолочного продукта отличается своим уникальным составом микроорганизмов. Так, йогурт и кефир представляют собой не только традиционные ферментированные молочные изделия, но и содержат особые пробиотические бактерии.

Йогурт изготавливается с помощью закваски, состоящей из термофильного стрептококка и болгарской палочки. Кефир же производится с использованием закваски на основе кефирных грибков. Эти микроорганизмы приносят дополнительную пользу для здоровья, способствуя укреплению иммунитета и улучшению работы пищеварительной системы.

Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, учёные выяснили, что кефир может снижать риск развития гипертонии и диабета.