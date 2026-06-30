Суд изменил формулировку увольнения директора пермской гимназии № 31

Суд изменил формулировку увольнения директора гимназии № 31 на утрату доверия, сообщили в прокуратуре Пермского края.
Скандал в пермской гимназии № 31 разразился из-за массового увольнения педагогов — за 2024 год из школы ушли 35 учителей. Родители учащихся связывали кадровый голод с конфликтами преподавателей с директором Светланой Салюковой, которые не удалось урегулировать. После внеплановой проверки департамента образования Салюкова приняла решение уволиться по собственному желанию.
Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск прокурора Дзержинского района и обязал департамент образования администрации Перми изменить основание увольнения. Прокурор потребовал уволить директора по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ — за непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Суды согласились с надзорным ведомством: руководитель учреждения длительное время не уведомляла департамент образования о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.
В ведомстве подчеркнули, что несоблюдение требований антикоррупционного законодательства влечёт увольнение по указанному основанию. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.